Ginesta (Pimec) pide al Govern que exija responsabilidades "inmediatas y urgentes" por Rodalies

Varias personas esperan a coger un tren en la Estación de Fabra i Puig, este lunes. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha pedido este lunes al Govern de la Generalitat que exija responsabilidades "directas, inmediatas y urgentes" por los incidentes de Rodalies que han obligado a cortar el servicio en diferentes ocasiones en los últimos días.

Ginesta ha dicho coincidir con el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en que "no es responsabilidad del Govern directamente", aunque también ha resaltado que el mismo debería poder tener la capacidad de exigir dichas responsabilidades a quién sea el primer responsable, ha explicado en una entrevista en RTVE recogida por Europa Press.

"Hay una cuestión de cantidad recursos, pero también de cómo se utilizan de manera inteligente en una infraestructura. Y hay una cierta dejadez de funciones, de responsabilidades y de todos en los niveles políticos y técnicos en el mantenimiento de la infraestructura", ha reiterado Ginesta.

El secretario de la patronal ha explicado que pedir paciencia a los ciudadanos este lunes "ya no toca, porque ya la hemos tenido hasta ahora".

"Hemos bajado la guardia, y la historia nos demuestra que el déficit estructural que tenemos hace que ningún día se pueda bajar la guardia", ha defendido Ginesta.