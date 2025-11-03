La gira de Sergio Dalma pasará por Esparreguera (Barcelona), Cervera (Lleida), Tarragona y Barcelona

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Sergio Dalma ha anunciado las 22 primeras fechas de su gira 'Ritorno a Via Dalma', un tour por el que pasará por las localidades catalanas de Esparreguera (Barcelona), Cervera (Lleida), Tarragona y Barcelona.

El tour arrancará el 14 de marzo de 2026 con un primer concierto en San Sebastián y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 21 de febrero de 2027, informa este lunes la promotora The Project en un comunicado.

Dalma actuará el 21 de marzo en el Teatre La Passió de Esparreguera, el 18 de abril en el Gran Teatre de La Passió de Cervera, el 25 de abril en el Tarraco Arena de Tarragona y el 30 de enero de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.