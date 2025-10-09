GiraFeina 45+ de Mollet (Barcelona) cierra su primera edición con 600 participantes

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria de empleo GiraFeina 45+, celebrada en Mollet del Vallès (Barcelona) y destinada a promover la inserción laboral de mayores de 45 años, ha cerrado su primera edición con la participación de 600 personas, informa la Cámara de Barcelona en el Vallès Occidental en un comunicado este jueves.

Organizada conjuntamente entre la entidad cameral, el Ayuntamiento de Mollet y la Empresa Municipal per a la Formació i l'Ocupació (EMFO), la feria ha reunido a cerca de 30 empresas con 150 ofertas de empleo de diferentes sectores económicos.

Durante la jornada, se han llevado a cabo 1.390 entrevistas entre candidatos y empresas.

La cita también ha acogido una jornada del proyecto 'El poder de reinventar-se" de la Cámara de España y 65YMÁS para la sensibilización y el enpoderamiento de los mayores de 45 años en paro.

Aparte de aportar claves para identificar y desarrollar habilidades personales y profesionales para avanzar en sus carreras o cambiar de objetivo profesional, la jornada ha contado con la presencia de la modelo e influencer sénior Camino Villa, una de las principales voces de la llamada "generación silver" en España.