Girbau compra la empresa alemana Fintec Textilpflegesysteme tras 20 años de "trabajo conjunto"

Instalaciones de Girbau - GIRBAU

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana de maquinaria para lavandería industrial Girbau ha adquirido la compañía alemana Fintec Textilpflegesysteme GmbH tras más de 20 años de "trabajo conjunto", ha informado este miércoles en un comunicado.

Los productos de Fintec ya formaban parte de la oferta industrial de Girbau, y la empresa continuará operando "con normalidad y con el mismo equipo de profesionales" tras la adquisición.

La tecnología, los sistemas y el conocimiento de Fintec permitirán a Girbau aumentar el peso del producto propio en los proyectos industriales, mejorar "la integración entre las diferentes fases del proceso de lavandería" y reforzar la atención al cliente.

El consejero delegado de Girbau, Martí Giralt, ha afirmado que esta compra representa "un gran salto adelante" en la propuesta de valor de la compañía, al integrar verticalmente el diseño, la fabricación y la comercialización de soluciones para piezas.

MÁS CAPACIDAD INDUSTRIAL

La directora general de Fintec, Claudia Pollauf, ha destacado por su lado que la operación permite a la compañía abrir "una nueva etapa con más capacidad industrial y abasto internacional".

Con esta adquisición, Girbau refuerza su plan de crecimiento y "la capacidad para acompañar de forma integral a las lavanderías en sus proyectos, con más tecnología propia y una propuesta más completa de principio a fin".