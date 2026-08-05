Giró explica que se ha dado de baja de Junts "por principios, por convicciones y coherencia"

Archivo - El exdiputado de Junts y exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Jaume Giró - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Junts y exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha explicado que se ha dado de baja como militante de Junts "por principios, por convicciones y coherencia" porque su posición política ha dejado de coincidir, en lo sustancial, con el rumbo y algunas formas que tiene Junts en la actualidad.

Ha apuntado que las razones que esgrimió en septiembre cuando abandonó el escaño de diputado por discrepancias con la dirección de la formación "no han hecho más que verse afianzadas y confirmadas en este último año", ha dicho en una publicación en Instagram recogida por Europa Press.

Ha destacado que su movimiento no quita que en Junts siga teniendo buenos amigos y excompañeros, ni que mantenga "íntegro" su respeto por la honestidad de algunas personas que según considera sacrificaron el confort de sus vidas personales por una idea y por la causa en la que creían.

"Solo puedo tener sentimientos de agradecimiento hacia el partido que me ha dado la oportunidad de servir al país que quiero, hacer obra de gobierno que ha resistido el paso del tiempo, y un partido con el que todavía tengo cosas en común", ha dicho.

Giró fue conseller entre mayo de 2021 y octubre de 2022 bajo el mandato del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y diputado de Junts entre junio de 2024 y septiembre de 2025.