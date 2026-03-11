Girona celebrará el VI Seminario Internacional sobre Neurociencia y Educación el 17 y 18 de abril

Archivo - Una alumna - MONTESSORI PALAU - TONI VILCHES - Archivo

GIRONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Girona celebrará el 17 y 18 de abril el VI Seminario Internacional sobre Neurociencia y Educación, titulado '¿Dónde nace el deseo de aprender? Comprender la mente, transformar la educación', con especialistas internacionales tanto en neurociencia como en educación.

El encuentro se ha anunciado este miércoles en el Montessori Palau Girona y lo organiza el Montessori Palau International Research & Training Center (MIRTC), un centro de formación de profesores e innovación educativa que está en la misma escuela, informan en un comunicado conjunto.

La coordinadora del equipo directivo de las escuelas Montessori Palau y miembro del Comité Científico, Montse Julià, ha dicho que pretenden explicar al sector educativo y a la sociedad el conocimiento riguroso en investigación, neurociencia, psicología y educación, para que "entienda que debe implicarse muy seriamente en la educación para que el futuro del país sea mucho mejor".

La metodología Montessori se basa en el ritmo de aprendizaje de cada alumno, la curiosidad y la autonomía.

GUSTAVO DECO: MAPEAR CON NEUROIMAGEN

En la presentación, el catedrático de Neurociencia de la UPF Gustavo Deco ha avanzado su ponencia al explicar cómo funciona y se desarrolla el cerebro de niños y niñas, ya que acaba de presentar su estudio junto a la Universidad de Oxford en que plantea un nuevo mapa del cerebro humano.

Para él, la adolescencia es básica en el desarrollo cerebral, porque es muy plástico y porque es un momento crucial para el futuro de ese cerebro, "dado que es cuando estallan la mayoría de las enfermedades psiquiátricas".

El mapeado cerebral con neuroimagen refleja "exactamente qué es lo que está pasando y los riesgos" de cada cerebro que participa en estos estudios, según los cuales el cerebro usa la 'orquestación jerárquica' y puede generalizar conceptos con pocos ejemplos, lo cual permite entender los procesos de aprendizaje rápido en el aula.

DAVID BUENO: MEMORIA Y EMOCIÓN UNIDOS

El catedrático de Neuroeducación de la UB, David Bueno, ha demostrado que el hipocampo (memoria) y la amígdala (emoción) están indisolublemente unidos y que el aprendizaje que genera curiosidad y alegría queda fijado, mientras que el basado en el miedo o el estrés impide el pensamiento crítico.

Su ponencia explicará el efecto de las artes en el desarrollo emocional y cognitivo, y la interacción entre los sistemas racionales y emocionales del cerebro, ya que el arte es clave para el desarrollo cognitivo en la juventud y a todas las edades: "Básicamente porque somos una especie biológica de artistas; somos artistas por simple instinto, por naturaleza".

Considera que las artes sirven para "potenciar la creatividad, la flexibilidad y la capacidad simbólica" del pensamiento, que son las bases de la cultura.

El panel de expertos se completará con investigadores como Álvaro Pasqual Leone (Harvard, USA), Mary Hellen Immordino-Yang (University of Southern California, USA), Adele Diamond (Universidad de British Columbia, Canadá), Francesco Tonucci (hc, Italia), Solange Denervaud (CIBM, Suiza) y Marta Portero (UAB, Barcelona).