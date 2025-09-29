Girona empieza a derruir 6 naves abandonadas de la carretera Barcelona por riesgo de derrumbe

El alcalde de Girona, Lluc Salellas - AYUNTAMIENTO DE GIRONA

GIRONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Girona ha empezado este lunes a derruir seis naves abandonadas de la carretera Barcelona que presentan problemas estructurales y riesgo de derrumbe.

Las obras, que el consistorio está ejecutando de forma subsidiaria, durarán 4 meses, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante las primeras semanas de los trabajos, se retirará la uralita que hay en las instalaciones y, posteriormente, se derribarán las estructuras y las cubiertas de las naves.

Según ha explicado el alcalde de Girona, Lluc Salellas, el consistorio se ha responsabilizado de las naves pese a que son de propiedad privada porque les "preocupa el bienestar del vecindario y la mejora del entorno urbano".

"Promovemos su demolición dentro del plan de convertir la carretera Barcelona en una avenida", ha subrayado el alcalde.