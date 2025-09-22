Girona lidera la recuperación postpandemia del VAB catalán y el Ebro sigue por debajo, según BBVA

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver. - EUROPA PRESS

Los servicios privados personales son el sector con mayor peso en la economía catalán

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas de Girona lideran la recuperación del valor añadido bruto (VAB) catalán después de la pandemia, y en 2024 se situó un 8,6% por encima del de 2019, mientras que las Terres de l'Ebre (Tarragona) se mantienen por debajo, con un 8,4% menos.

Lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Oliver, que ha añadido que las comarcas de Barcelona están un 8,6% por encima de 2019, y la Catalunya Central (Barcelona), un 7,8%.

El Pla de Lleida con un 2,2% y el Camp de Tarragona con un 0,1% superaron por primera vez el VAB de 2019, mientras que el Alt Pirineu y Aran (Lleida) aún estuvieron un 2% por debajo.

Oliver ha explicado que las comarcas de las Terres de l'Ebre se han visto afectadas por la crisis de la energía, con las comarcas de la Ribera d'Ebre y la Terra Alta "muy lejos de 2019".

Con datos de 2024, el mayor crecimiento lo registraron las comarcas de Girona, el Pla de Lleida y el Alt Pirineu i Aran, con un 4,5%; la Catalunya Central un 4%; el eje metropolitano, un 3,9%; el Camp de Tarragona, un 3,4%, y las Terres de l'Ebre, un 3,2%, y en total, el VAB catalán creció un 4% en 2024.

SERVICIOS PERSONALES

Oliver ha detallado que en 2024 el crecimiento del VAB catalán volvió a estar liderado por los servicios privados personales --hostelería, restauración, transportes, comercio y ocio--, después de unos años en los que lideraron los servicios productivos --industria y manufacturas--.

Asimismo, los servicios privados también crecieron, y el VAB catalán en 2024 estuvo formado en un 40,5% por los servicios personales; en un 19,3% por los servicios privados; en un 19,2% por la industria; en un 5% por la construcción, y en un 0,8% por el sector primario.

A pesar de este cambio en 2024, Oliver ha explicado que el auge de los servicios productivos hay un cambio de tendencia para que la industria gane peso en la economía catalana, aunque "se necesitará alguna década" con esta tendencia para que supere a los servicios privados personales.

Por su parte, los servicios colectivos --administración pública, educación y sanidad-- crecieron un 5% y los servicios privados no personales --finanzas, transporte, comunicaciones y logística--, más de un 3%.