Gisela sobre su actuación en los Oscar: "Para mí es un reconocimiento a mi trabajo"

Publicado 07/02/2020 18:10:11 CET

"Es un regalo poder actuar en el evento con más repercusión mediática del mundo"

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante catalana Gisela, que actuará este domingo en la gala de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood, ha afirmado: "Para mí es un reconocimiento a mi trabajo".

En un comunicado, la artista ha añadido: "Es un regalo poder actuar en el que sería el evento con más repercusión mediática del mundo", y ha agregado que desde que supo que participaría en la ceremonia hace una semana, no podía desvelar nada sobre la actuación.

A su juicio, esta actuación representa no solamente desfilar por la alfombra roja, sino que implica "hacer historia y cantar allí", ha dicho.

'FROZEN 2', "UN SOPLO DE AIRE FRESCO"

Sobre lo que significa 'Frozen 2' en su carrera, ha dicho que esta película "ha sido un soplo de aire fresco, un renovar generaciones, continuar viviendo sueño tras sueño".

La cantante, que no conoce al resto de artistas con las que actuará, ha asegurado sobre el look que llevará en esta gala: "Por suerte me he puesto en manos de un maravilloso equipo. Trabajado con tres estilistas porque el tiempo era muy limitado y necesitábamos que cada una se centrara en un campo distinto".

Concretamente, con Piluka de Echegaray ha creado el 'look' de la alfombra roja, con Mireia Martín los 'looks' informales y con el diseñador Jordi Dalmau, el vestido de la actuación; y si la ropa está confeccionada por Jordi Dalmau, las joyas que llevará serán de la joyería barcelonesa Bagués y los zapatos serán de Serena Whitehaven.

"Ha sido un despliegue muy importante, pero la ocasión lo merece", ha añadido Gisela, que ha avanzado que el 'look' de la actuación está muy marcado por los cánones que Disney ha considerado en cuanto a colores y corte.

"UNA LOCURA"

La artista ha explicado que ha sido una locura preparar todo, por el poco tiempo que ha tenido, aunque ha dicho no haber parado "hasta conseguir los 'looks' ideales y perfectos" para ella.

Sobre su seguimiento de la ceremonia de los Oscar, ha dicho que algunos años ha podido seguir la ceremonia y en otros no, pero ha sostenido: "Soy muy cinéfila y me encanta el cine".

Ante la nominación este año de Antonio Banderas y Pedro Almodóvar y preguntada por si les podrá saludar, Gisela ha afirmado que no sabe todavía cómo se va a desarrollar la gala, y ha añadido: "Ojalá fuera posible y ojalá ganen y pueda felicitarles en persona".

Actualmente, la cantante trabaja en la creación de otro espectáculo familiar, en un "proceso complicado y largo, pero muy bonito y creativo"; aparte de confesar que le gustaría crear una colección de cuentos infantiles en los que diera importancia al cuidado, del planeta, a la empatía y a la generosidad.