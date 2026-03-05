Gisèle Pelicot afirma que no pensaba volverse a enamorar: "La vida tenía reservado esto para mi"

Gisèle Pelicot durante la presentación de las memorias 'Un himno a la vida' en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La francesa Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot --condenado a 20 años de prisión--, ha afirmado este jueves que no pensaba que tendría ganas de volverse a enamorar: "La vida tenía reservado esto para mi".

Lo ha dicho en un acto en la biblioteca J.V.Foix en Barcelona en una conversación con la directora adjunta de elDiario.es, Neus Tomàs, para presentar sus memorias 'Un himno a la vida' (Lumen/Ara Llibres).

Pelicot ha sido recibida por un sonoro y largo aplauso por parte de las asistentes, mujeres en su práctica totalidad, en una charla que ha introducido la teniente de alcalde y concejal de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay.

UNA "DEFLAGRACIÓN" EN SU VIDA

Pelicot ha explicado que conocer las violaciones a las que la sometió el 'señor Pelicot' --la manera como ella se refiere a Dominique Pelicot-- supuso una auténtica "deflagración" en su vida, pero que después se enamoró de un hombre que también pasó por momentos difíciles.

"Creo que el amor puede llamar a la puerta a cualquier edad. Es importante amar y ser amados", y ha animado a las mujeres víctimas de violencia a denunciar y a hacer oír su voz para ayudar en su proceso de reconstrucción vital.

RELACIÓN CON SUS HIJOS

Pelicot también ha señalado que, contrariamente a lo que se suele pensar, la desgracia no le unió más a sus hijos y que, de hecho, se distanciaron cuando se conocieron los hechos: "Hemos intentado ver qué hacer con todo este fango que nos ha caído encima".

Sin embargo, ha resaltado que su familia ha podido levantarse "pese a los escollos", que sus hijos han leído su libro y que ahora le entienden, que ha mejorado su relación con ellos y que este domingo celebrará el Día Internacional de la Mujer con su hija en París.

JUICIO PÚBLICO

Preguntada por su decisión de que el juicio fuera público, ha afirmado que "un juicio a puerta cerrada hubiera sido un regalo" para sus agresores y que creyó que era necesario que se viera la cara a los acusados.

También ha criticado que se sintió humillada por los abogados de los acusados a lo largo del juicio, a pesar de que su defensa le advirtió de que esto podía suceder: "Me trataron de exhibicionista, de cómplice, de consentir, pero me mantuve firme. Yo tenía todas las pruebas de su culpabilidad".

UNA "VIDA ROTA"

Pelicot ha recordado que, cuando la policía le explicó lo que le había hecho su marido, su vida quedó "absolutamente rota", y ha relatado que, cuando volvió a casa, se duchó durante horas porque se sentía avergonzada y sucia.

También ha dicho que le invadió la vergüenza y que necesitaba estar sola: "Me aislé para aprender quién era yo. Tras vivir 50 años con el señor Pelicot, necesité mucho tiempo para mi", aunque ha subrayado que no quiere que la compadezcan.

Al acto también han asistido la teniente de alcalde Raquel Gil; la portavoz de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y el portavoz de Junts, Josep Rius, entre otros.