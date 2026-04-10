Global Sumud Flotilla Catalunya se prepara para zarpar y critica "la ofensiva imperialista"

Castilla habla durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Global Sumud Flotilla (GSF) Catalunya, cuyas embarcaciones se preparan para zarpar este domingo al mediodía desde Barcelona hacia Gaza, han defendido que mantienen la misión como crítica "a la ofensiva imperialista internacional".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa de este viernes uno de los portavoces de GSF Catalunya, Pablo Castilla, que ha exigido que se devuelva el foco mediático al pueblo palestino y ha insistido en que "la causa palestina es la causa de la humanidad".

Desde Barcelona zarparán el domingo unas 40 personas, que se sumarán a las más de 1.000 --de más de 70 países-- que tratarán de abrir un corredor humanitario de más de 70 embarcaciones por el Mediterráneo, con previsión de llegar a Palestina hacia principios de mayo.

Castilla ha criticado la "ofensiva brutal" de Israel y Estados Unidos contra Irán y ha cargado contra el estado judío por sus acciones en el Líbano, así como ha reivindicado la tradición internacionalista de Barcelona.

ACTIVIDADES Y MOCHILAS

La también portavoz de GSF Catalunya Ariadna Masmitjà ha celebrado la iniciativa Mochilas para Gaza, impulsada desde los sindicatos Ustec y La Intersindical, en el marco de la cual niños y jóvenes de más de 80 escuelas y entidades de Catalunya, Valencia, Baleares y Galicia han preparado mochilas con material escolar para Gaza, así como mensajes simbólicos y de solidaridad.

Asimismo, ha destacado que durante el fin de semana se organizarán activdades y se instalará una feria de entidades en el Moll de la Fusta de Barcelona en solidaridad con Palestina y con la flotilla.

Masmitjà ha dicho que esta flotilla puede ser más complicada que la del pasado octubre debido, por un lado, a las condiciones climatológicas de la primavera y, por el otro, a que la situación internacional está "más tensa".

Aún así, ha remarcado que no están haciendo nada ilegal y que "quien lo hace es el estado sionista", y ha insistido que se trata de una acción de denuncia humanitaria y política dentro de las normas y las leyes internacionales.

COHERENCIA Y RELACIONES ARMAMENTÍSTICAS

La miembro de la coalición Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha afirmado que el Gobierno español se está convirtiendo en "una de las voces más críticas" contra la violencia israelí, lo que celebra y considera consecuencia de la presión popular de los últimos años.

Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno no está siendo coherente y que las relaciones armamentísticas entre España e Israel "prácticamente no han variado", ha criticado la compraventa de armas con empresas israelíes y ha defendido blindar un embargo integral de armas.

Por su parte, el miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y de Regularización Ya Lamine Bathily ha querido recordar las más de 70 personas que perdieron la vida tratando de llegar a Italia desde Libia.

"La solidaridad hacia las personas también la queremos cuando están aquí, en sus puertas, y no solo cuando están lejos", ha dicho Bathily.