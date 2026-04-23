La Global Sumud Flotilla "duplica" su tamaño en Siracusa (Italia) al incorporar 25 barcos

12 April 2026, Spain, Barcelona: Boats take part in the Global Sumud Flotilla sail out of Barcelona, for Gaza. The Global Sumud Flotilla is a civilian-led maritime mission seeking to reach Gaza, made up of more than 70 boats and over 1,000 participants fr - Matthias Oesterle/ZUMA Press Wir / DPA

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha "duplicado" su tamaño al incorporar 25 barcos adicionales a su paso por Siracusa (Italia) y al haber sumado embarcaciones en distintas ciudades italianas para continuar su camino a Gaza.

En un comunicado este jueves, la organización ha explicado que la flotilla ha superado la misión del año anterior, y "aún le quedan 2 puertos por recorrer".

"La incorporación de nuevas embarcaciones procedentes de Italia convierte la misión en una presencia civil aún más formidable en el mar, lo que refleja la creciente negativa internacional a aceptar el bloqueo, el hambre y el castigo colectivo como algo normal", han destacado.