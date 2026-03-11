Glovo comunica a los trabajadores que el ERE se debe al "ineficiente" sistema de reparto

Archivo - Dos trabajadores de Glovo en bicicleta por una calle de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de reparto Glovo ha achacado al "ineficiente" sistema de reparto actual, llamado Gen2, el inicio de un periodo de consultas para un expediente de regulación de empleo (ERE), según afirma en un comunicado de la compañía remitido a los empleados de las distintas comunidades autónomas en las que opera.

La empresa ha anunciado este miércoles que el ERE afectará a un máximo de 750 repartidores en España y reducirá su servicio en 63 localidades, y según el citado comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, la operación se fundamenta en "causas organizativas y productivas", ante la necesidad de adaptar la estructura operativa para garantizar su viabilidad y competitividad.

De acuerdo con la empresa, el actual sistema de reparto, llamado Gen2, "ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio, especialmente en poblaciones de tamaño medio y pequeño".

Esta situación, indica la plataforma, hace "imprescindible, principalmente, la transición al modelo Gen1", en el que la compañía no asume la operativa de reparto.

Glovo ha subrayado que la aplicación mantendrá su operativa habitual en el resto de ciudades españolas en las que opera, que superan las 800 en todo el país.