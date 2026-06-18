GMV hará para el Metro de Barcelona su nuevo Sistema de Información al Usuario

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BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

GMV es la adjudicataria del proyecto para implantar en el Metro de Barcelona un nuevo Sistema de Información al Usuario (SIU) que integre en una plataforma toda la información mostrada en los trenes, informa la multinacional española este jueves en un comunicado.

El objetivo es que el viajero reciba más claramente información actualizada de la próxima estación, correspondencias disponibles, posibles incidencias o avisos importantes, y combinar estos mensajes con contenidos corporativos y audiovisuales.

Se aprovechará la actual infraestructura informática de los trenes, evitando depender de equipos específicos para cada serie, y eso facilitará que el sistema se vaya implantando en distintos modelos de trenes actualizando el software.

Una plataforma centralizada de gestión permitirá que el Metro supervise en tiempo real el estado del sistema, administre contenidos de forma remota y planifique la información de las pantallas embarcadas, además de dar indicadores de seguimiento que faciliten la operación diaria y la toma de decisiones con datos.

El proyecto incluye capacidades avanzadas de monitorización, autodiagnóstico y actualización remota, y funcionará "incluso en entornos con limitaciones de comunicaciones".

ANTONIO BLANCO

El director de desarrollo de negocio de GMV ITS, Antonio Blanco, ha destacado que es un paso importante en los sistemas embarcados de información al viajero porque no se limita a renovar pantallas o contenidos, sino que despliega "una arquitectura común", para gestionar la información a bordo de forma más homogénea, flexible y escalable.

GMV, fundada en 1984, desarrolla soluciones tecnológicas para el transporte público, y sus sistemas inteligentes de transporte (ITS) están en redes de autobús, tren, metro y tranvía en regiones o ciudades de más de 35 países de todos los continentes.