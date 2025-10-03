El Gobierno alaba a los jóvenes arquitectos en la II Bienal de Arquitectura Joven de Catalunya. - GOBIERNO

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha destacado el impulso a la arquitectura joven en el marco de la II Bienal de Arquitectura Joven de Catalunya, que empezó este jueves en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), informa el Ministerio en un comunicado este viernes.

En la inauguración del certamen, que se extenderá hasta el 16 de octubre, Carnicero ha asegurado que espacios como esta Bienal demuestran que la arquitectura "no es solo construir edificios, sino imaginar futuros, abrir caminos y generar comunidad".

Ha señalado que el Ministerio comparte ese compromiso con dar voz y visibilidad a quienes representan el "presente y el futuro" de la arquitectura, con programas como el Festival TAC! de Arquitectura Urbana o las bienales de arquitectura que impulsa el departamento.

La segunda edición de la Bienal, abierta del 2 al 16 de octubre, cuenta con el comisariado de Carmen Salas y Naiara Albizua, que plantean una reflexión en torno a la idea de CODA como metáfora de nuevos comienzos.

El programa reúne a jóvenes arquitectos en un formato que, más allá de las exposiciones principales (DE-CODA y The Morning After), incorpora debates, conferencias, visitas y actividades culturales, con la voluntad de ser un festival abierto a la sociedad y un espacio de visibilidad para el talento emergente.