El Gobierno amplía los tiempos máximos de conducción para los servicios alternativos a Rodalies

Varias personas en la estación de autobuses Fabra i Puig mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado este jueves el límite de conducción diaria de los conductores de transportes por carretera con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios tras la suspensión de los servicios de Rodalies de Catalunya.

La cartera estatal ha aprobado esta excepción temporal, que estará vigente hasta el 25 de enero, para reforzar los servicios de transporte alternativos y atender a los 400.000 viajeros que utilizan Rodalies cada día, ha informado este jueves en un comunicado.

En concreto, se amplía el límite de conducción diaria de 9 a 11 horas, el semanal de 56 a 60 horas y el bisemanal de 90 a 120 horas, y se reduce el descanso diario mínimo de 11 a 9 horas.

En cuanto a la actuación, se podrán acoger a esta flexibilización los conductores que participen en las operaciones de transporte de viajeros de los servicios requeridos por la Generalitat, así como aquellos que participen en los incrementos de oferta realizados por los concesionarios de servicios regulares de transporte de viajeros por carretera mediante vehículos propios o subcontrataciones.

Todos aquellos operadores que se acojan a la medida, ha explicado el ministerio, deberán comunicar las matrículas de los vehículos a la Dirección General de Transportes y Movilidad del Departamento de Territorio de la Generalitat, y los conductores deberán dejar constancia en los libros de ruta.