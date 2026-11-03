El Gobierno aprueba ampliar el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida)

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici - GOBIERNO

LLEIDA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta de ampliación del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida), informa en un comunicado.

La iniciativa permitirá incrementar la superficie del parque nacional con la incorporación de 2.259,10 hectáreas al parque nacional, un incremento del 16,25 % respecto a su superficie actual, que proceden de la actual zona periférica de protección (ZPP) en los municipios de Torre de Capdella y Sort (Lleida).

Además, se suman 3.577,43 hectáreas de nueva superficie a la ZPP en la Torre de Capdella, Vilaller, Rialp, Espot y Vielha e Mijaran (Lleida), así como la exclusión de 201,63 hectáreas en Espot, parcialmente ocupadas por la estación de esquí.

En conjunto, la superficie del parque nacional y su zona periférica de protección alcanzará las 43.572,78 hectáreas, frente a las 39.995,35 actuales, lo que representa un incremento del 8,94%, y se incorpora a Rialp en el ámbito territorial vinculado al parque nacional.

El Gobierno ha explicado que la ampliación "permitirá incorporar espacios de gran valor natural y paisajístico", caracterizados por pastizales alpinos, matorrales supraforestales, roquedos y formaciones vegetales propias de las zonas de mayor altitud.