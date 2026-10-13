El Gobierno aprueba crear 94 nuevas plazas de jueces y 47 de fiscales en Catalunya para 2027

Archivo - El conseller de Justicia Ramon Espadaler (D), el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños (I), en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, de las cuales a Catalunya le corresponderán 94 y 47, respectivamente.

Según informa Delegación del Gobierno en un comunicado, esta ampliación significará un aumento del 9,8% de la plantilla actual de jueces y un 9,9% respecto a la de fiscales, si bien en dos años (2025 y 2026) se han creado 190 plazas judiciales en Catalunya (+21,9%).

De las 94 nuevas plazas judiciales para Catalunya, 69 son para Tribunales de Instancia de localidades como Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Badalona o Reus; 15 serán para Audiencias Provinciales y 10 serán de adscripción territorial (pueden ser asignadas por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia).

Por territorios, Andalucía y Catalunya serán las comunidades más beneficiadas por las nuevas plazas, seguidas de Madrid (74) y la Comunidad Valenciana (53).

En cuanto a las plazas de fiscales, las comunidades más beneficiadas serán Catalunya, con 47 (9,9%), Andalucía con 31 (5,6%) y Madrid con 26 (6,9%), si bien Canarias será la que más verá crecer su plantilla, con 13 nuevos fiscales (8,9%).

Según el Gobierno, la creación de estas 700 plazas se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar a este servicio público de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

NOTICIA "NECESARIA Y OPORTUNA"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado esta noticia, que ve "necesaria y oportuna", en el sentido de que Catalunya está infradotada objetivamente en cuanto a jueces, y oportuna porque va acorde con el despliegue de la Ley de Eficiencia del Govern.

"Es imprescindible para Catalunya que tenga una ratio de jueces suficiente para atender a los temas judiciales y para no hacer demoras excesiva que acaben perjudicando a los administrados", ha dicho en declaraciones a los medios este martes por la tarde.

Espadaler ha explicado que los nuevos jueces y fiscales se repartirán por Catalunya en función de las necesidades de cada partido judicial, de la carga de trabajo y del equilibrio territorial con el objetivo de no dejar fuera a ninguna jurisdicción, ha dicho.