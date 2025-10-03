El Gobierno asigna 81 millones en ayudas del Plan Edil a 17 proyectos catalanes

Vistas de la ciudad de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha publicado la resolución sobre la convocatoria de ayudas del Plan Edil, que ha asignado 81 millones de euros a 17 proyectos que beneficiarán a 23 municipios catalanes.

Las ayudas del Plan Edil se enmarcan en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) correspondiente al periodo 2021-2027 y están destinadas a las entidades locales, según ha informado este viernes el Gobierno en un comunicado.

El objetivo es promover el desarrollo sostenible de las entidades locales desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.

En el conjunto de España, la convocatoria ha asignado la "cifra récord" de 1.774 millones de euros a 242 proyectos, que movilizarán 2.500 millones de inversión pública hasta 2029 para 971 municipios de todo el país, la mayoría para municipios de menos de 10.000 habitantes.

La dotación representa un incremento del 30% en los fondos y un aumento del 40% en el número de planes financiados con respecto al anterior periodo 2014-2020.