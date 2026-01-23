Gobierno y Ayuntamiento de Lleida analizan los proyectos conjuntos de acceso a la vivienda

El Gobierno se reúne con el alcalde de Lleida para analizar proyectos de vivienda conjuntos - GOBIERNO

LLEIDA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, han analizado este viernes la evolución de los proyectos en los que ambas administraciones colaboran para facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad catalana, ha informado el Ministerio en un comunicado.

Durante el encuentro, celebrado en la sede ministerial, se han abordado iniciativas como la colaboración entre La Paeria, la Generalitat y el Ministerio para construir viviendas para jóvenes en suelos municipales.

También se ha repasado la importancia del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para continuar construyendo vivienda pública y asequible, así como para abordar la rehabilitación necesaria de los barrios con edificios más envejecidos.