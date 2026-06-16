El Gobierno y el BSC impulsan un laboratorio de supercomputación para tecnología dual en Barcelona

Imagen de la inauguración del laboratorio Stella Maris en Barcelona. - GOBIERNO

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa y el Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) han impulsado la creación del Laboratorio Nacional de Supercomputación para Tecnologías Duales, bautizado como Stella Maris, y que se ha inaugurado este martes en Barcelona.

El acto ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del director del BSC, Mateo Valero, junto con el director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Gobierno, el teniente general Jose María Millán.

El laboratorio, enmarcado en un convenio de colaboración entre ambas instituciones, servirá para desarrollar capacidades avanzadas en ámbitos clave para la seguridad y la defensa, como la ciberresiliencia, la IA, la simulación avanzada, las tecnologías cuánticas y las capacidades multidominio, informa el Gobierno este martes en un comunicado.

Valcarce ha explicado que Stella Maris representa un "paso decisivo" en la construcción de un ecosistema nacional capaz de integrar conocimiento científico, innovación tecnológica y capacidades estratégicas para la seguridad y la defensa.

"Aspira a convertirse en un punto de encuentro entre la Administración, la comunidad científica, las universidades y la industria; un espacio donde el conocimiento pueda transformarse en capacidades y esas capacidades, en innovación, crecimiento económico y empleo de alta calificación", ha añadido Valcarce.

Valero, por su parte, ha defendido que "la investigación y el desarrollo tecnológico deben estar al servicio de la sociedad y contribuir a resolver problemas reales".

Ha explicado que la supercomputación y la IA son herramientas clave para afrontar la gestión de emergencias, la protección de infraestructuras críticas y fortalecer la autonomía tecnológica de España y Europa.