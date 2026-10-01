El Gobierno cifra en 162 millones el ahorro de los hogares por el tope al alquiler en Catalunya

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En el conjunto de España, alcanza los 626 millones

MADRID/BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estima que el tope y la congelación de los alquileres recogidos en el real decreto-ley de vivienda aprobado el martes en el Consejo de Ministros y que entró en vigor este jueves beneficiará a 1,99 millones de inquilinos en Catalunya, con un ahorro total de 162 millones de euros al año.

La medida incluye una congelación al 0% para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler que estén por encima del máximo que marca el índice de precios del Ministerio de Vivienda (IRAV), mientras que el resto de contratos tendrá una limitación de hasta el 2% de aquí al 31 de diciembre de 2027.

En concreto, la limitación alcanza a 732.300 contratos de alquiler de viviendas, de los que 225.200, el 30,8% y en los que viven 612.700 personas, quedan congelados, y el resto tienen la subida limitada al 2%.

El ahorro estimado se divide en 102,6 millones por la congelación y 59,4 millones por el tope del 2%, con un ahorro mensual medio de 27,5 euros en el caso de la congelación y de 7 euros al mes en el del tope.

POR PROVINCIAS

En la provincia de Barcelona, la medida alcanza a 543.700 contratos, en los que residen 1,48 millones de personas, y el ahorro estimado es de 131,6 millones anuales.

En Girona, afecta a 78.100 contratos de 212.500 personas y un ahorro de 13,8 millones, mientras que en Tarragona son 67.800 contratos con 184.500 residentes y un ahorro de 10,4 millones, y en Lleida, 42.600 contratos en los que residen 115.900 personas y un ahorro de 6,2 millones al año.

CONJUNTO DE ESPAÑA

En el conjunto de España estas medidas alcanzan a unos 8,4 millones de inquilinos, con un ahorro de 626 millones de euros en los hogares.

Así, la estimación es que beneficie a unos 3,26 millones de contratos de alquiler de vivienda a precio de mercado, en los que residen aproximadamente 8,4 millones de personas.

Fuentes del Gobierno señalan que se trata de unas medidas "de especial relevancia ante la escalada de la inflación", que ha alcanzado el 4,9% en septiembre, ya que "evita que los contratos vinculados al IPC afronten incrementos desproporcionados".

De esta forma, más de un millón de contratos quedarán congelados, beneficiando a unas 2,6 millones de personas cuya renta está por encima del índice de referencia. Esto resultará en un ahorro de unos 402 millones de euros para los hogares.

Los 2,25 millones de contratos restantes tienen la subida limitada a un máximo del 2% anual, dando como resultado un ahorro de 224 millones de euros.

Por hogares, cada hogar mediano con renta congelada ahorrará 294 euros al año, mientras que con el tope el ahorro será de 68 euros al año.