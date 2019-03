El Gobierno de Colau afirma que retiró el lazo amarillo para "no alimentar polémicas sobre símbolos"

Publicado 15/03/2019 13:17:44 CET

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, ha asegurado este viernes que el Gobierno municipal ha decidido retirar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a Open Arms de la fachada del consistorio para contribuir a un debate "sereno y constructivo y no alimentar polémicas sobre símbolos en período electoral".

"No queremos que nadie piense que estamos utilizando las instituciones en beneficio propio o para alimentar polémicas sobre símbolos, ya sea sobre la libertad de los presos políticos o sobre Open Arms", ha detallado Asens en declaraciones a la prensa, que ha insistido en que no quieren que haya ninguna sospecha de que el Gobierno municipal quiera interferir en la campaña electoral.

El Ayuntamiento retiró el lazo amarillo que colgaba de la fachada del consistorio este jueves, después de la resolución de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona que obligaba al Gobierno municipal a hacerlo: "Catalunya necesita confrontar ideas políticas, por lo que queremos evitar polémicas artificiales sobre símbolos con contenido emocional o que no es propio de la campaña natural".

Preguntado sobre las palabras del número dos en la lista de ERC al Congreso para las elecciones del 28A, Gabriel Rufián, que aseguró que retirar el lazo amarillo era "un ejemplo de cobardía de Colau", Asens ha lamentado sus palabras y ha asegurado que la política necesita menos testosterona.

"El señor Rufián es el campeón de las descalificaciones personales a los adversarios políticos, en eso nadie le gana. No vamos a competir con él y no vamos a entrar en el cuerpo a cuerpo", y ha insistido en que no valoraría sus declaraciones, porque se comentan por sí solas, según él.