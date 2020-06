El Gobierno de Colau insiste en que los informes "desaconsejan" el Hermitage en la Nova Bocana

Cs insta al Gobierno municipal a repensar su 'no' al museo y desbloquear el proyecto

El teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, ha insistido este martes en que los informes encargados por el Ayuntamiento desaconsejan ubicar el Museo Hermitage en la Nova Bocana del Puerto de Barcelona por dificultades en la movilidad, dudas sobre sostenibilidad económica del proyecto y su proyecto cultural en "franquicia".

Lo ha dicho en la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes en respuesta a un ruego presentado por la concejal de Cs Marilén Barceló, que ha instado al Gobierno municipal a repensar su 'no' al Hermitage y desbloquear el proyecto: "Decir 'no' al Hermitage es decir 'no' a una inversión de 50 millones de euros y 400 empleos", ha asegurado Barceló.

La concejal ha recordado a Subirats que el Hermitage y el Puerto de Barcelona han presentado alegaciones a la negativa del Gobierno municipal, y que en sendos documentos han pedido al Ayuntamiento reconsiderar su posición respecto al proyecto.

"Los informes fueron partidistas, por lo que instamos a impulsar los trámites necesarios para desbloquear e impulsar el proyecto en la Nueva Bocana", ha insistido Barceló, que ha acusado a Subirats de que el Gobierno municipal lleva cinco años buscando excusas para que el Hermitage no se instale en la ciudad.

ALEGACIONES DEL PUERTO

Subirats, que no ha aceptado el ruego, ha dicho que estudiarán las alegaciones del Puerto: "Sus alegaciones serán contestadas. Primero las estudiaremos para ver si jurídicamente se sostienen o no", y ha insistido en que el proyecto presenta problemas de carácter urbanístico y jurídico.

Ha asegurado que ninguno de los informes elaborados por expertos independientes dio por bueno el proyecto, ya que advertían de que se podrían formar "cuellos de botella" en la zona, tanto en vehículo privado como en transporte público y para peatones, no solo por el museo, sino por el resto de actividades que podría atraer a la zona.

También ha señalado que el consistorio presentó cuatro ubicaciones alternativas: el Moll de Sant Bertran, cerca de la terminal de cruceros; el parque de la Barceloneta; la zona del Fòrum, al final de la rambla Prim, y la antigua central térmica de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), conocida como las 'tres chimeneas', por lo que asegura que no cierra la puerta al proyecto si es en otro lugar.