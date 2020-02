El Gobierno de Colau prevé que Via Laietana tenga un único carril de bajada para vehículo privado

Publicado 13/02/2020 20:09:05 CET

La propuesta de transformación de Via Laietana. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La propuesta de reurbanización incluye un carril bus a cada lado, un carril bici y aceras de 4,15 metros

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este jueves que en los próximos días lanzará la licitación de la propuesta definitiva de la reurbanización de Via Laietana, que prevé que la calle tenga un único carril de bajada para vehículo privado, un carril bus a cada lado, un carril bici segregado de subida, y aceras de 4,15 metros.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y el concejal del Distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en rueda de prensa este jueves, en la que han explicado que la propuesta ya ha sido presentada al vecindario, a los comerciantes y a entidades del entorno.

La propuesta definitiva prevé la transformación de toda la vía: las aceras crecerán de los 2,5 metros actuales a los 4,15 a lo largo de todo el trazado, y en la calzada habrá un carril de bajada para buses y taxis, otro --también de bajada-- limitado a 30 km/h para vehículos privados, y un carril de subida por donde circularán los buses y taxis y residentes.

Además, los ciclistas dispondrán de un carril bici segregado de subida situado al lado del carril bus, y de bajada circularán por la vía ciclable que es el carril limitado a 30 km/h, para garantizar la seguridad.

Desde el consistorio defienden que la opción de situar las bicis en el espacio central de la calzada permite que su recorrido no sea interrumpido por los buses y los taxis, y "hace más segura la subida y la bajada de los usuarios del transporte público y facilita la carga y descarga de los vehículos de servicio".

Janet Sanz ha defendido que Via Laietana "dejará de ser una calle angustiante y estresante, y pasará a ser un espacio donde el transporte público será prioritario y el peatón también" y, en ese sentido, ha reiterado que el objetivo del Gobierno municipal sigue siendo el de reducir el número de coches que circulan por la ciudad.

Por su parte, Rabassa ha apostado por concebir la calle de manera transversal y no unidireccional: "La voluntad es romper la barrera entre barrios. Tener una Via Laietana a escala de ciudad y no un obstáculo para pasarla cada día", ha expresado.

ÁRBOLES, PLAZAS Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS

Otra de las novedades destacadas es la creación de nuevos espacios verdes alrededor de las plazas y los principales cruces y puntos de enlace de la Via Laietana: en concreto, el cruce con la calle Jonqueres y las plazas de Antoni Maura, del Àngel y de Antonio López se ampliarán para crear espacios con árboles, y las calles Jonqueres, Àngel J.Baixeras y de la Fusteria se pacificarán.

El proyecto también prevé la renovación y mejora de las redes y los servicios urbanos que hay en el subsuelo, como infraestructuras que concentran instalaciones de agua, luz, comunicaciones y alumbrado, entre otros.

CALENDARIO Y PRESUPUESTO

Con la propuesta ya definida, el próximo paso es licitar la redacción de los proyectos de urbanización y de renovación de infraestructuras este febrero, y el objetivo es tenerlos terminados para poder iniciar las obras el último trimestre de 2021 y terminarlas a mediados de 2023; el presupuesto que se destinará será de unos 34 millones de euros.

Para definir el proyecto a ejecutar se han tenido en cuenta las conclusiones del proceso de participación hecho a través de la web decidim.barcelona y las diversas reuniones, actividades y talleres que se han organizado, así como los datos de movilidad de la vía.