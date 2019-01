El Gobierno de Colau sigue trabajando con ERC y CUP para que apoyen la conexión del tranvía

Publicado 24/01/2019 15:17:13 CET

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Barcelona Janet Sanz ha asegurado este jueves que siguen trabajando con ERC y la CUP para "poder acabar de concretar algunas cuestiones que permitan que, como están pidiendo sus votantes, digan 'sí' al tranvía", que se votará este viernes en el pleno municipal.

"Estamos en la recta final. Tenemos la oportunidad de decir 'sí' al tranvía", ha resaltado Sanz en declaraciones a los medios, y ha celebrado que el PSC haya anunciado que votará a favor de la propuesta, algo que también harán los concejales no adscritos Gerard Ardanuy y Joan Josep Puigcorbé, mientras que ERC y la CUP todavía no han desvelado su voto, y el resto la rechaza.

Sanz ha considerado que "hay un tema importante, que es el hecho de todo el mundo se está moviendo", ha dicho en referencia a grupos de la oposición como ERC y la CUP, que votaron en contra en abril al considerar que la propuesta no estaba suficientemente detallada y no se garantizaba que la inversión pública de la infraestructura no beneficiara al gestor privado.

La teniente de alcalde ha defendido que primero debe haber el acuerdo político y después concretar los convenios de la propuesta, como ha dicho que se hizo con la llegada del Metro a los barrios de la Marina, que se aprobó y después se detalló su financiación en convenio: "Esto son pasos posteriores".

Ha agradecido los "cambios de actitud" de la CUP y ERC, que han querido volver a abordar el asunto desde el primer momento, según Sanz, que ha resaltado que existen elementos que diferencian el escenario del que había en el momento de la votación de abril, cuando se rechazó alargar el tranvía desde Glòries hasta Verdaguer.