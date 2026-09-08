El gobierno de Collboni celebra que el nuevo reglamento europeo de vivienda "avala" sus medidas

Archivo - La concejala del PSC, Laia Bonet, durante una sesión plenaria, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 31 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante el pleno Vox ha propuesto la constitución de una Comisión de investigación municip - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrado que la propuesta de Reglamento de Vivienda Asequible de la Comisión Europea, que se presentará esta semana y a la cual han tenido acceso, "avala las políticas de vivienda que se están haciendo" en la capital catalana.

En declaraciones a los medios este martes, ha señalado que la nueva norma "reconoce y se hace suyas" algunas de las herramientas utilizadas en Barcelona, como las zonas de mercado tensionado de la Ley de Vivienda y la suspensión de licencias de pisos turísticos.

"Necesitamos, por tanto, y la CE lo hace en este texto, habilitar a los gobiernos a tomar medidas para poder garantizar el uso residencial de los pisos", ha sostenido Bonet, que ha remarcado que en 2028 no habrán más pisos turísticos en la ciudad.

Al preguntársele por el comunicado de Apartur este martes, en el que afirman que la nueva norma cuestiona esta decisión del Ayuntamiento, Bonet ha señalado que el "texto es muy claro desde este punto de vista", y ha expresado la satisfacción de su ejecutivo.

NO SERÁ FÁCIL

Pese a celebrar la propuesta, la primera teniente de alcalde también ha avisado de que su aprobación definitiva no será fácil: "Tendremos a la derecha y a la extrema derecha, y tendremos a algunos lobbies presionando para rebajar esta ambición".

De este modo, ha asegurado que estarán "vigilantes y persiguiendo que el texto final resuelva realmente los problemas de vivienda que hay en Europa y que no sea un relajamiento" como, según ella, algunos querrían, de un derecho tan importante.

Finalmente, ha reivindicado que la norma "no es una decisión que cae del cielo", sino que es fruto de mucho trabajo hecho durante los últimos dos años a través de la iniciativa Mayors for Housing, impulsada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y por otros primeros ediles de las capitales europeas.