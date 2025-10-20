El gobierno de Collboni y ERC pactan reducir el aforo del Park Güell en 500.000 turistas en 2 años

Archivo - Vista de los asientos decorados con mosaicos de Gaudí ubicados en el Park Güell. - David Oller - Europa Press - Archivo

Se votará este miércoles en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Barcelona

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Barcelona y el grupo de ERC en el consistorio han acordado reducir "progresivamente" en dos años el límite anual de turistas del Park Güell a un máximo de 4 millones --medio millón menos que los 4,5 actuales-- en dos años.

Lo ha anunciado la líder de ERC en Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha tachado esta medida de imprescindible para acabar con la masificación turística.

"Queremos que este parque lo recuperen los barceloneses y barcelonesas", y ha explicado que esta medida supondrá que cada día accedan 1.365 turistas menos al recinto, una reducción de unos 130 cada hora.

"Creo que es una cifra que marca la tendencia que debe seguir la capital del país, que es encontrar ese equilibrio que ha perdido entre ser una ciudad que es visitada, pero que a la vez sabe proteger su identidad y su vida de barrio", ha dicho Alamany.

Ha subrayado que el control del turismo es una de las prioridades de ERC y ha añadido que la propuesta se votará en la Comisión de Economía y Hacienda municipal de este miércoles, con el visto bueno y el acuerdo del gobierno municipal.