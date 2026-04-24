El Gobierno concede 35,7 millones en ayudas a 28 proyectos industriales, 6 de Catalunya

Hereu admite un efecto "leve" en turismo por la guerra y destaca que no hay desabastecimiento en España - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno, a través del programa Sepides, ha concedido las primeras adjudicaciones de ayudas del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial (CVI) por 35,7 millones de euros y que han beneficiado a 28 proyectos industriales, 6 de ellos de Catalunya.

En concreto, los proyectos catalanes han agrupado ayudas adjudicadas por 7,3 millones de euros, de los cuales 2,6 millones se concentran en Lleida, en compañías de Mollerussa, Miralcamp y Lleida capital, informa la cartera este viernes en un comunicado posterior a la visita del ministro de Industria, Jordi Hereu, a Barcelona.

El objetivo del programa pasa por reforzar la competitividad de la industria española, facilitando su transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada, e impulsar proyectos para mejorar la productividad, reducir la huella ambiental y modernizar los procesos productivos.

"Las inversiones aprobadas permitirán avanzar hacia un modelo productivo más robusto, capaz de afrontar desafíos futuros y aprovechar las oportunidades de la transición verde y digital", explica el comunicado.

El Ministerio ha destacado los proyectos financiados de Tereos Starch & Sweetteners Iberia (7,8 millones) en Zaragoza; Tornell Sac (4 millones) en La Llagosta (Barcelona); Renault (2,9 millones) en Villamuriel de Cerrato (Palencia); Efi Cretaprint (2,4 millones) en Amassora (Castellón) o Linqcase Industrial Solutions (2,2 millones) en Astigarraga (Gipúzkoa).