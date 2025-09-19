El Gobierno formaliza el contrato para estudiar los accesos ferroviarios en el Port de Tarragona

Archivo - El Gobierno formaliza el contrato para estudiar los accesos ferriviarios en el Port de Tarragona - GOBIERNO - Archivo

TARRAGONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado por 744.150 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 30 meses el contrato de servicios para la redacción del estudio informativo de los nuevos accesos ferroviarios al Puerto de Tarragona.

Así, se podrá disponer de nuevas conexiones ferroviarias al puerto para tener salidas directas desde las distintas terminales a la red ferroviaria y a la terminal de Adif Tarragona Mercaderies, informa el Ministerio en un comunicado este viernes.

El objetivo de esta actuación, que responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada 2030, es suprimir las maniobras que los trenes de mercancías del puerto realizan en el frontal marítimo de la ciudad, eliminando así los ruidos, vibraciones y riesgo de accidentes en zona urbana.

Tal como marca la legislación vigente del sector ferroviario, el trabajo consistirá, en primer lugar, en la redacción de un estudio de viabilidad y, posteriormente, en la redacción y tramitación de un estudio informativo dependiendo de los resultados de dicho estudio de viabilidad.

El contrato incluirá la prestación de servicios de ingeniería (consultoría y asistencia) para realizar los trámites de información pública y audiencia a las administraciones, análisis de alegaciones y obtención, en su caso, de la Declaración de Impacto Ambiental, hasta la aprobación definitiva del estudio informativo.