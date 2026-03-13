Gobierno y Generalitat destinan 1,1 millones a ayudas para el impulso de las artes en las escuelas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández. - EUROPA PRESS

Urtasun y Hernández instan a los partidos a aprobar unos Presupuestos con "récord de inversión en cultura"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno y la Generalitat de Catalunya han destinado 1,1 millones de euros a una línea de ayudas para el impulso de las artes en las escuelas catalanas, que ha permitido a más de 4.000 alumnos catalanes de 190 centros educativos participar en proyectos culturales y artísticos en toda Catalunya.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, han visitado este viernes el Institut Escola Pere Lliscart de L'Hospitalet de Llobregat, donde los alumnos están trabajando en el proyecto 'Receptari il·lustrat', una de las 77 iniciativas seleccionadas en esta nueva línea de ayudas.

En declaraciones a los medios, el ministro ha destacado la colaboración entre ambas administraciones, que han cofinanciado estas ayudas --el Gobierno ha invertido 559.880 euros y la Generalitat, 631.354 euros--, y ha recordado que se enmarcan en los fondos Arte y Escuela del ministerio, dotados de 4 millones y distribuido entre todas las comunidades autónomas.

Urtasun ha destacado que el objetivo de estos fondos es acercar la cultura a los centros educativos, y ha asegurado que este año volverán a convocar esta línea de ayudas con el fin de que "la cultura no sea solamente entendida como bien de consumo, sino en este enfoque de derechos culturales que también está trabajando la Generalitat".

Por su parte, Hernández ha destacado que esta línea de subvenciones haya permitido que entidades y asociaciones presenten proyectos para trabajar en escuelas "con una duración larga", ya que se trabaja durante todo el curso, y también ha reivindicado que estas iniciativas permiten avanzar en los derechos culturales.

En cuanto a la distribución territorial, la Conselleria ha destacado la presencia de proyectos en el Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre, Lleida y Girona, y también se han centrado en ofrecer un acceso cultural en "centros ubicados en municipios pequeños, zonas de menor densidad y entornos vulnerables".

PRESUPUESTOS CATALANES

Además, el ministro ha instado a los grupos parlamentarios catalanes ponerse de acuerdo con el Govern y permitir la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, ya que han alcanzado "récord de inversión en cultura".

"Demostraría que las fuerzas de izquierdas somos capaces de ponernos de acuerdo", ha subrayado el ministro, que ha insistido en que el hecho de que Catalunya tenga Presupuestos es bueno para el futuro del país.

Por su parte, la consellera de Cultura también ha pedido "un esfuerzo conjunto a las fuerzas políticas" para aprobar unas cuentas que contemplan un incremento del 30%, con 118 millones de euros más, al presupuesto destinado a Cultura.