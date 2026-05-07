Gobierno y Generalitat impulsan la candidatura de Barcelona al International Astronautical Congress

Archivo - Vista panorámica de Barcelona, con la Torre Glòries al fondo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya han presentado ante la International Astronautical Federation (IAF) la candidatura conjunta 'Barcelona IAC 2029' para que la ciudad acoja, en 2029, el International Astronautical Congress (IAC), "el congreso más importante del ámbito espacial a escala mundial", informa el Govern en un comunicado este jueves.

El objetivo de la candidatura de Barcelona es "posicionar a la ciudad, Catalunya y España en el ecosistema espacial global, generar impacto económico y reputacional, y actuar como palanca para el crecimiento y la proyección del ecosistema espacial y tecnológico".

Con el lema 'Water Resilience from Space' (Resiliencia hídrica desde el espacio), se ha presentado una "candidatura estratégica que destaca por una visión vanguardista" que vincula la tecnología espacial y la transformación digital, al tiempo que pone el foco en la lucha contra la crisis climática.

El proyecto busca posicionar la ciudad como un epicentro global en el que la inteligencia artificial y la supercomputación "se pongan al servicio de la sostenibilidad planetaria," fomentando la cooperación entre agencias espaciales, gobiernos e industria para acelerar soluciones basadas en datos satelitarios.

La candidatura subraya el potencial de Barcelona como ecosistema tecnológico "en pleno auge", avalado por su probada experiencia en la organización de eventos de alcance mundial.

Al ubicarse en la intersección de los sectores espacial y digital, la capital catalana aspira a liderar un foro orientado a la comercialización de nuevas tecnologías y al crecimiento industrial, elementos fundamentales en la nueva era del sector espacial mundial.

La celebración del IAC 2029 en Barcelona "no sólo reforzaría el liderazgo institucional de España, sino que supondría un impulso definitivo para adoptar innovaciones espaciales frente a los retos globales más urgentes", explican sus impulsores.

AYUNTAMIENTO

La candidatura Barcelona IAC 2029 está coliderada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), y el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través de la Secretaría de Políticas Digitales y en colaboración con el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

Además de estas instituciones y entidades, el Comité Organizador Local de la candidatura, responsable de la relación con la IAF durante todo el proceso y de la organización del congreso en caso de ser seleccionada, también cuenta con el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, con el Barcelona Convention Bureau.