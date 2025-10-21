El Gobierno incluye 19 municipios catalanes entre los afectados por emergencias este verano

Camino lleno de barro tras el paso de la dana en La Ràpita (Tarragona). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha ampliado a 279 las comarcas afectadas por emergencias de protección civil este verano, de las que 19 son municipios catalanes que registraron inundaciones, informa el Gobierno en un comunicado este martes.

El listado incluye emergencias de protección civil registradas entre el 22 de junio y el 25 de agosto, tras incorporar todas aquellas que en su momento no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de Protección Civil por las agencias autonómicas del 112.

El 26 de agosto el Consejo de Ministros declaró zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios de 16 comunidades autónomas, pero la Dirección General de Protección Civil constató que algunas emergencias no habían sido comunicadas al Cenem por las autoridades autonómicas, lo que dejó fuera de las ayudas estatales a algunos municipios.

El nuevo listado recoge las inundaciones del 22 de junio en Vilanova de l'Aguda, Pinell de Solsonès y Lleida; las del 5 de julio en Sant Julià de Ramis, Cassà de la Selva, Anglès, Quart y Girona; y las del 12 del mismo mes en Vilafranca del Penedès, Igualada, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Terrassa, Sabadell y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) y El Vendrell (Tarragona).

También incluye las inundaciones que afectaron a Terrassa, Cubelles, Barcelona, Castellolí, L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga (Barcelona) el 23 de julio.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado una concesión directa de ayudas para compensar daños producidos en la actividad agraria por los grandes incendios este verano, de los que se benefician municipios como Agramunt, Cabanabona, Oliola, Puigverd d'Agramunt, Torrefeta i Florejacs y Vilanova de l'Aguda (Lleida), así como Alfara de Carles, Xerta y Paüls (Tarragona).