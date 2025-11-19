El Gobierno inicia el trámite para declarar bien cultural el mural de Miró del Aeropuerto de Barcelona

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar el mural cerámico de Joan Miró de Miró del Aeropuerto de Barcelona como bien de interés cultural (BIC), en la categoría de bien mueble.

La incoación para la declaración como BIC de este bien supondrá la aplicación de esta categoría de protección, la máxima que establece la ley de patrimonio histórico español, informa este miércoles el ministerio en un comunicado.

El mural, obra de Joan Miró en colaboración con el ceramista Josep Llorens Artigas, está ubicado en la fachada de la Terminal 2B del aeropuerto, y el Ayuntamiento de Barcelona encargó la obra en 1968, cuando se inauguró la terminal, con el objetivo de dotar de modernidad a la infraestructura.

La maqueta se elaboró en 1969, la obra se realizó en 1970 y se inauguró el 18 de marzo de 1971, en una nueva colaboración de Miró y Llorens Artigas, que desde mediados de los años 40 habían elaborado varias obras murales de gran envergadura para edificios públicos.

El mural de Miró y Llorens Artigas es un panel de piezas cerámicas de dimensiones excepcionales, mide 50 metros de ancho por 10 de alto y está formado por 4.865 azulejos esmaltados rectangulares dispuestos de forma horizontal y su montaje necesitó seis meses.