El Gobierno invertirá 13,7 millones para mejorar el suministro eléctrico del Puerto de Barcelona

Archivo - Imagen aérea del Puerto de Barcelona - RAMON VILALTA - Archivo

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes la licitación del proyecto de una nueva infraestructura eléctrica de media tensión para el muelle Adossat del Puerto de Barcelona por 13,7 millones de euros, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

Esta actuación prevé mejoras y ampliaciones en los distintos suministros, tanto para garantizar una mayor conectividad en caso de fallo por el único proveedor de acceso de servicios existente, como para facilitar la ampliación de la capacidad de dichos servicios.

Para ello, la mejor alternativa consiste en el mallado de servicios entre el muelle Adossat y el muelle Energia, lo que "permitirá aumentar la capacidad de potencia e incrementar la seguridad del suministro".

Esta actuación se enmarca en el plan de electrificación de la Autoritat Portuària de Barcelona que sitúa como prioritario el desarrollo de la infraestructura necesaria para el suministro eléctrico a buques, en el marco de la normativa sobre descarbonización de los puertos de la Unión Europea.

El Plan de Empresa consensuado con Puertos del Estado prevé inversiones en el Puerto de Barcelona por más de 107 millones de euros entre 2025 y 2029 para el desarrollo de Onshore Power Supply (OPS).

SISTEMAS OPS

Dentro del compromiso de los puertos del sistema de titularidad estatal con la sostenibilidad, se está impulsando el despliegue de este sistema OPS, que permitirá el suministro eléctrico de origen renovable a los barcos atracados para apagar los motores auxiliares y reducir emisiones a la atmósfera.

Para ello, hay previstas inversiones por más de 800 millones de euros hasta 2029 para el despliegue de la infraestructura necesaria en los puertos españoles.

El Puerto de Barcelona ya dispone de la primera terminal de contenedores con conexión OPS del Mediterráneo en la terminal de BEST, así como en la terminal de pasajeros y carga rodada del muelle de Sant Beltran, operado por Transmed-Grimaldi.