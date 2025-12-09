Archivo - El Gobierno invertirá 13,8 millones en la línea València Nord-Cambiador de la Boella (Tarragona) - GOBIERNO - Archivo

TARRAGONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 13,8 millones de euros, a través de Adif Alta Velocidad, la instalación de sistemas para mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria en la línea València Nord-Cambiador de la Boella (Tarragona).

La actuación está asociada al cambio de ancho de convencional a estándar en el marco del desarrollo del Corredor Mediterráneo entre el norte de la Comunitat Valenciana y el sur de Tarragona, informa el Ministerio en un comunicado este martes.

Esta contempla la instalación, en los pasos superiores de la vía, de sistemas de Detectores de Caída de Objetos que supervisen que la vía esté libre de obstáculos y, como medida complementaria de seguridad, se están colocando en los pasos superiores de esta vía cerramientos de protección antivandálica.