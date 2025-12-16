Archivo - El Gobierno invertirá 25 millones para el nuevo cambiador de ancho de Vila-seca (Tarragona) - GOBIERNO - Archivo

TARRAGONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 25,13 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, las obras de construcción del nuevo cambiador de ancho de Vila-seca (Tarragona).

El Ministerio considera esta instalación clave en la conexión del Corredor Mediterráneo entre Barcelona-Tarragona-Comunitat Valenciana, ya que "garantizará la continuidad de los servicios de viajeros de la línea R16 de Rodalies hasta Tortosa con la nueva configuración prevista", informa en un comunicado.

En la actualidad, se están desarrollando los trabajos para adaptar el tramo Castelló - Nudo de Vila-seca al ancho estándar, actuación que también incluye la implantación de este ancho en el ramal de Tortosa.

Con la nueva instalación, los servicios de la línea R16 con origen en Tortosa circularán en ancho estándar hasta el Nudo de Vila-seca, donde cambiarán de ancho para proseguir su recorrido en ancho ibérico manteniendo su itinerario actual desde Tarragona hasta Barcelona por Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).