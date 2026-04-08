El Gobierno invertirá más de 300 millones en el Port de Tarragona hasta 2029

Imagen del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, durante una conferencia en la Cámara de Tarragona. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

TARRAGONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, a través de Puertos del Estado, invertirá más de 300 millones de euros en el Port de Tarragona hasta 2029, con especial incidencia en la mejora de la infraestructura y la conectividad, informa la cartera en un comunicado.

Lo ha explicado este miércoles el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, durante una conferencia en la Cámara de Tarragona, que ha contado también con la presencia del presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Castellà, y en la que ha destacado el "fuerte impulso inversor" en 2025, con más de 27 millones de euros y una ejecución presupuestaria superior al 80%.

"Los puertos de interés general son, además de esenciales para el comercio exterior de España, un pilar fundamental para el desarrollo económico, la competitividad y la cohesión territorial", ha señalado Santana durante su visita a la infraestructura portuaria, que acumuló un tráfico de 29,5 millones de toneladas en 2025.

Durante la visita, el presidente ha visitado elementos clave del puerto, como las obras de la terminal intermodal de La Boella, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) o las obras de recuperación ambiental para recuperar la fauna y flora en un espacio de 40 hectáreas entre el puerto y el hub petroquímico.

INVERSIÓN ESTATAL

La inversión detallada este miércoles por Santana se incluye dentro del plan de inversión de más de 1.530 millones de euros en los puertos de titularidad estatal en Catalunya hasta 2029 anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en noviembre.

Catalunya es la comunidad con una mayor inversión prevista hasta la fecha, con otros 1.226 millones de euros que irán destinados también al Puerto de Barcelona hasta 2029.