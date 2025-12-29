El Gobierno licita por 118,3 millones las obras en la N-2 en la variante de Figueres (Girona)

Archivo - Autorizada la licitación para duplicar la N-2 en la variante de Figueres (Girona) por 99 millones - GOBIERNO - Archivo

GIRONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 118,3 millones de euros (IVA incluido) las obras para ampliar la capacidad de la variante de Figueres (Girona), mediante la duplicación de la calzada entre el enlace de Figueres Sur (km 748,8) y Pont de Molins (km 757) de la carretera N-2.

La actuación tiene una longitud de unos 8,2 kilómetros y se inicia al sur de Figueres, una vez pasado el enlace con la N-2A y la autopista AP-7, y finaliza al norte, conectando con el tramo posterior del corredor, antes del enlace norte de la autopista AP-7, informa el Ministerio en un comunicado este lunes.

El objetivo de los trabajos es aumentar la capacidad de la N-2 mediante la duplicación de la actual carretera en la totalidad del tramo mencionado, pasando a ser una carretera multicarril, e incluye tres enlaces: con la C-31, la C-260 y la N-260.