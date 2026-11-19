Archivo - Yacimiento de Cal·lípolis en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado el proyecto de Puertos del Estado para preservar los restos arqueológicos de Cal·lípolis, en Vila-seca (Tarragona), para que sea financiado por el 2% cultural.

En un comunicado este jueves, el Ministerio ha explicado que la actuación prevista tiene como objetivo preservar los restos arqueológicos, ampliar el conocimiento sobre la villa romana y recuperar espacios arquitectónicos, sentando las bases para la puesta en valor del yacimiento y su apertura al público.

Entre otros, los trabajos previstos incluyen completar las excavaciones arqueológicas pendientes en distintas áreas de la villa, y actualizar y unificar la documentación planimétrica para disponer de una información arqueológica más precisa y homogénea

Además, se deben realizar trabajos de consolidación preventiva y restauración de muros, pavimentos y revestimientos en riesgo de deterioro.

Puertos del Estado ha presentado otros tres proyectos para la rehabilitación y acondicionamiento de la Farola de Málaga, el Faro de Trafalgar y el Puente de Alfonso XIII en Sevilla, con una inversión total de 7 millones de euros.