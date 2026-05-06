Goday (Servihabitat) destaca la resiliencia del sector inmobiliario ante la falta de oferta

El consejero delegado de Servihabitat, Borja Goday - SERVIHABITAT

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Servihabitat, Borja Goday, ha destacado la resiliencia del sector inmobiliario ante el "fuerte desequilibrio" entre oferta y demanda, informa la empresa en un comunicado.

Lo ha dicho en una sesión de Land Talks, que se ha celebrado por primera vez en Barcelona, y en la que Goday ha subrayado la importancia del trabajo colaborativo y la necesidad urgente de aumentar la disponibilidad de suelo ante los retos del sector.

Por su parte, el director de Segmento Profesional de Servihabitat, Luis Sánchez, y el director territorial en Catalunya, José María Frade, han destacado que la demanda de suelo en Catalunya es "sólida, impulsada por el crecimiento poblacional y la atracción de talento", especialmente en Barcelona.

Sin embargo, han señalado que la incertidumbre regulatoria ha afectado especialmente al mercado de alquiler, con una reducción del 20-25% en el stock disponible de viviendas, y que "el mercado inmobiliario en Catalunya no está tensionado por azar", sino por factores estructurales.

Por otro lado, durante la jornada se ha señalado "el gran potencial de inversión que sigue existiendo en Catalunya", y que la escasez de suelo es una oportunidad estratégica para los inversores que buscan rentabilidad a largo plazo.