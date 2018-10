Godoy ofrece una selección llena de humor y toques surrealistas de su obra artística en la Sala Muntaner de Barcelona

Actualizado 28/02/2007 15:21:14 CET

El actor, humorista y guionista de origen uruguayo Godoy presenta en la Sala Muntaner de Barcelona, 'Antológicamente Godoy', una selección llena de humor y toques surrealistas de su obra artística fruto de su trabajo como "charlista" durante 30 años.

El espectáculo, dirigido por Wellington Ángel, se estructura en cuatro fragmentos que Godoy explica cómo y donde surgieron para empezar a hablar del "ser humano", en definitiva, la familia, el amor, el matrimonio, la pareja, los desaparecidos clubes de alterne, entre otros.

Los textos, que seleccionó porque le gustaban a él, a su público y a su manager, tienen un punto de autobiográfico, "hablo de mi ex mujer y le agradezco que me echara de casa porque ahora hay muy buen rollo entre nosotros".

Godoy explicó que su ex mujer solía ir a verle en sus espectáculos. Sin embargo, hace ocho años que no asiste desde que Godoy, en presencia de su mujer y su pareja entre el público, "hablé de ella y su pareja, al que llamaba emperador, y no volvió nunca más".

En el monólogo, que surgió poco a poco mientras Godoy indagaba en el fenómeno de la "contradicción", también convergen las citas de personajes conocidos como Oscar Wilde, Sigmund Freud o Honoré Balzac, además de leer "aforismos" que se alternan con la música jazz, clásica y rock.

Abre 'Antológicamente Godoy' la banda sonora de la película de Francis Ford Coppola 'Cotton Club', además de contar con una de las melodías de 'Un americano en París' del compositor norteamericano George Gershwin o la romántica 'Love me tender' de Elvis Presley.

Respecto al humor, Godoy señaló que "la verdad es distorsionada en el humor" porque parte de la idea de que "el arte es mentira" y, en consecuencia, llega a "desvalorizar la estética, la moral y lo intelectual".

A pesar de una gran proliferación de "cuentachistes", Godoy alabó el trabajo de "grandes monologuistas" que actuaron o actúan en Barcelona como Joan Capri, Miguel Gila o Ángel Pavlovsky. Asimismo, también halagó a Juan Verdaguer quien ha sido "mi maestro".

Finalmente, Godoy aseguró que con este espectáculo "espero jubilarme" o puede ser que dentro de cuatro años, "cambie un poco el espectáculo y ponga el principio al final, y el final en el medio para seguir actuando".

El actor uruguayo comenzó su actividad artística en España a finales de 1968 en Madrid, pero en 1974 se estableció en Barcelona donde comenzó a trabajar en solitario.

En 1992 estrenó en el Teatro Malic de Barcelona su espectáculo 'Con el culo al aire'. Godoy también ha participado en la película 'Volverás' de Antonio Chavarrías y en la serie 'Happy House' que emitió TVE en 2000.