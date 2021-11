Gonzalo Gortázar se reúne con las ganadoras del Premio 'Mujer Empresaria CaixaBank' 2021

Reconocen el "talento y la trayectoria" de las directivas en España

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha celebrado un encuentro con las ganadoras nacional y territoriales de la última edición de los Premios 'Mujer Empresaria CaixaBank', en el que ha abogado por la diversidad e igualdad de oportunidades.

La reunión se ha celebrado en la oficina 'all in one' de Madrid, y en ella ha participado una "amplia representación" de la alta dirección de la entidad, ha informado en un comunicado este martes.

"Con estos premios, CaixaBank quiere ayudar a concienciar sobre la necesidad de promover la igualdad de oportunidades y la diversidad en el mundo profesional y empresarial", ha argumentado Gortázar.

Considera que los valores de diversidad e inclusión tienen que situarse "en el eje de las políticas y estrategia" de las compañías, y ha animado a las galardonadas a compartir conocimiento, ideas y experiencias entre ellas a través de la 'Comunidad Mujer Empresaria CaixaBank'.

Los premios reconocen desde hace cinco años "la trayectoria y el talento de las directivas líderes en España".

PREMIOS IWEC

En el encuentro, Gortázar ha conocido la experiencia de la ganadora nacional, la almeriense Pilar Martínez-Cosentino, y de la ganadora del premio en Portugal, Sandra Santos, como representantes de sus países en los premios internacionales IWEC Awards, que se entregaron el 9 y 10 de noviembre.

Estos premios reconocen y apoyan a mujeres empresarias de todo el mundo para que puedan representar "una parte importante y decisiva" en el desarrollo de la economía global del siglo XXI.