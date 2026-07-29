Gortázar (CaixaBank) descarta despidos y cierres de oficinas por la IA

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante la rueda de prensa - Eduardo Manzana - Europa Press

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartado que la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el día a día del banco comporte despidos o cierres de oficinas: "Rotundamente, no".

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa tras la presentación de resultados del primer semestre, periodo en que el banco ganó 3.203 millones, un 8,5% más.

Gortázar ha recordado que el banco está incrementando su plantilla, ha dicho que las sucursales no pasarán a ser irrelevantes en el futuro y ha añadido que la IA les permitirá "ser más eficientes, dar mejores servicios y que los clientes estén más satisfechos".

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