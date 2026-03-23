Gortázar (CaixaBank) estima que la guerra en Irán puede reducir el crecimiento de España al 2% en 2026

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya'- EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha estimado a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía española en 2026 debido a los posibles efectos de la guerra en Irán, pasando del 2,4% proyectado inicialmente al 2%, si sigue subiendo el precio de la energía pero la situación se normaliza al cabo de unos meses.

Lo ha dicho en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, donde ha apuntado que estas conclusiones dependen de la duración del conflicto y de los daños que pueda tener en las infraestructuras de los países implicados.

"A medida que empezamos a ver una situación que genera un conflicto que será contenido en el tiempo e implicará cierta subida de los costes de la energía, pero una normalización al cabo de unos meses, pensamos que el crecimiento [en España] que iba a estar en el entorno del 2,4% se podría acercar al 2%", ha analizado Gortázar.

El directivo cree que el impacto sobre la economía española puede ser negativo a pesar del plan anunciado por el Gobierno de España el pasado viernes para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros.

También ha alertado de que la subida de los tipos de interés pueden enfriar la economía.

El servicio de estudios de la compañía, el CaixaBank Research, estima que un aumento de 10 dólares en el precio del petróleo suele restar alrededor de 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del producto interior bruto (PIB), mientras que un encarecimiento similar del gas restaría cerca de 0,10 puntos.

ESPAÑA: RESISTENTE A "CHOQUES"

Gortázar también ha hecho hincapié en la reducción de la deuda pública llevada a cabo por España en los últimos años, pasando en "el 141% del PIB en sus peores momentos" al 100,8% registrado a cierre de 2025, año en el que la media de la eurozona se situó en el 82%.

"Tenemos resistencia y capacidad de hacer frente a un choque, pero evidentemente no podemos descartar escenarios que no sean tan positivos", ha alertado.