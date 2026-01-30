Gortázar (CaixaBank) prevé hipotecas más caras por el incremento de los tipos

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2025. - Rober Solsona - Europa Press

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha previsto que las hipotecas se encarecerán en el futuro por el incremento de los tipos de interés a largo plazo de los últimos meses.

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa tras la presentación de resultados de 2025, ejercicio en el que el banco ganó 5.891 millones de euros, un 1,8% más, y en la que ha asegurado que CaixaBank no está flexibilizando los criterios de concesión de hipotecas ni lo hará en el futuro.

Sin embargo, ha admitido el riesgo de que ocurra en el mercado a pesar del recuerdo de las consecuencias de dar hipotecas sin los criterios de concesión adecuados de antes de la crisis de 2008.

Gortázar ha añadido que el mercado hipotecario está creciendo, aunque no "de manera desaforada", y ha puesto en valor que la mayor parte del mercado está a tipo fijo, algo que, según él, cambia el atractivo y la dinámica del mercado.

El consejero delegado ha explicado que el mayor riesgo es un retorno insuficiente sobre el capital y que cada entidad debe "mirar y ver a qué precio debe hacer las operaciones", ya que ha dicho que los retornos están, textualmente, muy al límite.

Por otro lado, ha señalado que el tipo medio de las hipotecas en España se sitúa en el 2,4%, mientras que en el resto de Europa está por encima del 3%.

ESCASEZ DE VIVIENDA

Gortázar ha alertado de que la escasez de vivienda es "un problemón social" y ha reclamado a las administraciones que faciliten el impulso a la construcción de nuevos activos, para lo que es necesario liberalizar más suelo, dar estabilidad normativa al sector e impulsar la colaboración público-privada y, especialmente, la público-pública.

El consejero delegado ha subrayado que el mercado inmobiliario "está desequilibrado", con un déficit de oferta que ha definido de sustancial, y ha recordado que el Banco de España lo ha situado en 700.000 viviendas.

"Hay que ponerle remedio incrementado la oferta", ha dicho, y ha lamentado, en sus palabras, que se está viendo que algo no funciona y es la manera en que se organiza el sector y su alrededor.

Ha señalado que es necesario que las administraciones colaboren entre sí y que se alcance un acuerdo de país para solucionar el problema, que ha alertado que se puede convertir en "un cuello de botella" a medio plazo.

El directivo ha celebrado que el Banco de España esté estudiando si debe dar indicaciones al mercado hipotecario y establecer limitaciones como el tipo de interés a aplicar o el máximo de años a los que se pueden financiar las hipotecas.

CAPITAL PRIVADO

Gortázar ha insistido en que la promoción inmobiliaria requiere agilidad y que se capte capital privado, ya que ha dicho que el público no es suficiente.

Para ello, ha dicho que es necesario que haya suelo disponible y un marco de "gran estabilidad regulatoria, que dure 10, 20 o 30 años".

Ha subrayado la importancia de que haya un "consenso de país" para que el sector no tenga que estar atento a cambios normativos constantes.