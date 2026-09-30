Gossos iniciará en el Festival Strenes de Girona su gira para celebrar los 20 años de 'Corren'

Gossos - GEMMA MARTZ/GOSSOS

GIRONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda Gossos iniciará en el Festival Strenes de Girona su gira de retorno a los escenarios para celebrar los 20 años de 'Corren', una de sus canciones más emblemáticas, informa el festival este miércoles en un comunicado.

El grupo de Manresa (Barcelona) actuará el 30 de abril en las escaleras de la Catedral de Girona, con un doble concierto a las 19.30 y las 22 horas, y las entradas se pondrán a la venta este jueves.

Gossos ofrecerá un repertorio especial con las canciones más significativas y populares de su trayectoria musical y su paso por el Strenes forma parte de una gira de 12 conciertos en Catalunya durante 2027, sin que ello implique una reactivación indefinida del proyecto.