El Govern abre la convocatoria de ayudas al alquiler para mayores de 65 años en Catalunya

Archivo - Fachada de un edificio en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha abierto la convocatoria de las subvenciones para el pago del alquiler para las personas mayores de 65 años, con una partida presupuestaria de 19 millones de euros, informa el Govern este lunes en un comunicado.

Las ayudas, que se pueden solicitar desde el próximo martes y hasta el 30 de abril, serán de un máximo de 200 euros al mes y con un mínimo de 50 euros, dependiendo del nivel de ingresos y con un tope diferente según el ámbito territorial.

Estas están destinadas para las personas que aunque no se encuentran en riesgo inminente de exclusión, "necesitan una ayuda para continuar residiendo en la vivienda en la que viven", por lo que son una herramienta para prevenir la exclusión residencial, ha defendido el Govern.

En concreto, en la ciudad de Barcelona y su ámbito metropolitano, que incluye las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, el tope de la ayuda sube hasta los 950 euros al mes por vivienda y 450 euros por habitación, mientras que en el resto de Barcelona el máximo es de 750 euros y 350 euros, respectivamente.

En Girona, el tope se mantiene en 750 y 400 euros por vivienda y habitación; en Tarragona en 700 euros y 350 euros; mientras que en Lleida y las Terres de l'Ebre el máximo de la ayuda será de 600 euros y 300 euros.