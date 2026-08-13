El Govern abre convocatoria para programas formativos dentro del sistema de FP por 13 millones

Archivo - Varios trabajadores de la construcción en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que depende de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalityat, ha abierto la convocatoria de subvenciones para programas formativos dentro del sistema de formación profesional (FP), con un presupuesto inicial de 9,5 millones de euros que se prevé ampliar hasta los 13 millones antes de finalizar el año.

Gracias a esta convocatoria, unas 17.000 personas trabajadoras, principalmente empleadas, podrán realizar el próximo año formación vinculada a la obtención de un certificado profesional, de todos los sectores, en diferentes modalidades (presencial, presencial adaptada a aula virtual y virtual) y de manera totalmente subvencionada, informa el departamento en un comunicado este jueves.

Empresa destaca que, sobre la formación en lenguas, en esta convocatoria se hace una reserva de 1,5 millones de euros para cursos de catalán de diferentes niveles, con lo que se prevé formar a más de un millar de personas.

Los certificados profesionales acreditan las competencias profesionales y garantizan que la persona que los obtiene tiene los conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar una actividad laboral de acuerdo con las exigencias del mercado de trabajo.

En 2025, 18.921 trabajadores se formaron gracias a los programas subvencionados por el Consorci dentro del sistema de FP: 12.745 mujeres (67,3%), 6.163 hombres (32,5%) y 13 personas que se identificaban como no binarias (0,07%).

Por lo que respecta a la edad, la franja mayoritaria fue entre 45 y 54 años (29,8%), seguida del grupo entre 35 y 44 años (26,4%) y entre 25 y 34 años (21,7%).

Respecto al nivel de estudios, el 22,1% de los participantes no tenía titulación, el 16,6% tenía título de bachillerato; el 15,9%, título universitario; el 15,2%, graduado escolar o ESO; el 11,2%, ciclo formativo de grado superior, y el 9,4% ciclo formativo de grado medio.

Casi un millar de participantes eran personas trabajadoras por cuenta propia.

Territorialmente, 12.516 participantes eran de Barcelona, 1.980 de Tarragona, 1.678 de Lleida, 1.050 de Girona, 901 de la Catalunya Central y 650 de Terres de l'Ebre.

ESPECIALIDADES

Las familias profesionales con más participantes fueron servicios socioculturales y en la comunidad (47,08%), administración y gestión (12,8%), seguridad y medio ambiente (8,1%), comercio y marketing (5,3%) y sanidad (5,24%).

Además, un 6% realizaron formación en competencias clave de lenguas (inglés y francés, 1.146 personas) y el 1,7% cursó formación en catalán (338 personas).

En cuanto a la modalidad, el 47,8% realizó el curso presencialmente, el 30,08 por ciento en teleformación y el 22% en modalidad presencial adaptada a aula virtual.