El Govern abre delegaciones en Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido en septiembre y octubre

Actualizado 06/09/2018 21:32:27 CET

Maragall considera "absurdo" que Serret no pueda asistir a un encuentro este viernes

LLEIDA, 6 (EUROPA PRESS)

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Instituciones y Transparencia de la Generalitat, Ernest Maragall, ha asegurado este jueves que las delegaciones del Govern en Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido reabrirán entre las dos últimas semanas de septiembre y las dos primeras de octubre.

Maragall, que este miércoles detalló que la delegación de Berlín abrirá el día 20 de este mes, ha asegurado en un acto en Lleida que este viernes acabará de concretar "las inauguraciones sucesiva entre las últimas semanas de septiembre y primeras semanas de octubre".

El conseller se reunirá este viernes en Barcelona con el delegado del Reino Unido, Sergi Marcén; la de Alemania, Marie Kapretz; el de Italia, Luca Bellizzi, y el de Suiza y todas las instituciones internacionales que tienen sede en Ginebra, Manuel Manonelles.

A este encuentro no asistirá la actual delegada de la Generalitat en Bruselas, la exconsellera Meritxell Serret, investigada por el proceso soberanista.

"Meritxel Serret no asistirá personalmente pero estará, participará por medios audiovisuales desde Bruselas. Estaremos también objetivamente denunciando que no pueda estar: es absurdo que no pueda asistir, es una magnífica delegada ya en activo, del Govern en Bruselas", ha afirmado.

PERSONAL E INSTALACIONES

Maragall ha afirmado que la delegación de Bruselas no ha cerrado nunca y que en el resto, que están formalmente recuperadas, se está trabajando en la "reapertura física, el alquiler de locales, la contratación de personal, las instalaciones y las primeras relaciones.

Del encuentro con los delegados del Govern, el conseller ha dicho que "será un momento para expresar una emoción del pasado y una ambición de futuro desde el punto de vista mostrar la presencia de Catalunya en el mundo".

Maragall se ha desplazado a Lleida para apoyar la candidatura del director de la Cátedra de Periodismo y Comunicación de la Universitat de Lleida (UdL) y exdelegado de la Generalitat en Lleida Miquel Pueyo a la Alcadía de la ciudad en las elecciones municipales de 2019.